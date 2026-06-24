В Пензенской области состоится «Тихвинская ярмарка»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Усадьба снова станет центром активной торговли, народных традиций и притяжения для всех ценителей самобытной культуры, творчества и гостеприимства.

В 10:30 в храме Спасо-Преображения Господня пройдет архиерейский молебен. Храм, которому в этом году исполняется 290 лет, можно будет посетить с экскурсией, чтобы увидеть уникальные фрески XVIII века и домовую церковь, где на протяжении почти двухсот лет молилась семья Аблязовых-Радищевых.

Торжественное открытие праздника состоится в 11:00 на главной сцене. Затем начнется концертная программа с участием фолк-шоу группы «Зазноба» и творческих коллективов Пензенской области.

На протяжении всего праздника будут работать торговые ряды и ремесленная слобода. Более 50 мастеров представят свои изделия, включая резьбу по дереву, глиняную посуду, льняные скатерти, платки, украшения и авторские куклы.

Для любителей активных развлечений подготовлены ярмарочные игры, интеллектуальные состязания, аттракционы и катание на лошадях. Гости смогут сделать фото в костюмах XVIII века.

Центром гастрономического внимания станет фестиваль-конкурс «Малосольные – и точка!», где можно будет попробовать лучшие соленья. Также будут организованы ряды с пряниками, выпечкой, лимонадами и квасом.

В этом году ярмарка расширит свои границы и предложит новый взгляд на старинную усадьбу через экскурсии-экспедиции «Под сенью старых лип». Участники смогут узнать, как были устроены двор и сады, какие растения использовались и как семья Радищевых организовывала хозяйство.

В барском доме также подготовлена обширная программа. В 10:30 пройдет мастер-класс по лепке из глины, а в 11:00 состоится спектакль «Колобок» Пензенского театра «Кукольный дом». В 13:00 откроется выставка головных уборов и украшений, а в 13:30 и 14:30 пройдут мастер-классы по созданию парфюмерных композиций.

Каждые полчаса, начиная с 11:00, в музее будут проводиться театрализованные экскурсии «Просветитель единого Отечества» о жизни и творчестве Александра Радищева.

Жители и гости Пензенской области приглашаются провести этот день на свежем воздухе, окунуться в атмосферу старинного русского праздника, попробовать вкусные блюда, принять участие в мастер-классах и экскурсиях и прикоснуться к истории усадьбы.

Для участия в экскурсии-экспедиции, театрализованных экскурсиях и мастер-классах необходима предварительная запись по телефону 89530263804.

Организатором ярмарки является Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области при поддержке Министерства культуры и туризма региона.