Лариса Казакова посетила детские лагеря «Звездочка» и «Меридиан»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В лагере «Звездочка» сейчас отдыхают дети из города Заречного. Этот лагерь, открытый в 2005 году и рассчитанный на 320 мест, функционирует круглогодично.

«Звездочка» предлагает размещение детей в возрасте от 7 до 17 лет в двухэтажных корпусах. Для удобства проживания на каждом этаже оборудованы гардеробные, сушилки для обуви и одежды, санитарные комнаты, душевые и отдельные санузлы. Лагерь оснащен собственной котельной, обеспечивающей бесперебойную подачу горячей воды.

В этом году «Звездочка» планирует провести четыре оздоровительные смены по 21 дню, каждая из которых сможет принять до 320 детей. Темы смен отражают современные подходы к воспитательной работе: «Энергия Первых: Заречный. Старт. Будущее!», «Энергия творчества», «Время первых» и «Энергия побед». Программа лагеря разработана в соответствии с Федеральной программой воспитательной работы для организаций отдыха и оздоровления детей, что гарантирует ее соответствие государственным стандартам.

Министр также посетила спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан», построенный в 1962 году и обновленный в 2024 году. Лагерь рассчитан на 234 ребенка.

Первая смена, начавшаяся 1 июня, носит название «Дружба народов – сила команды» и продлится 21 день. В ней примут участие 234 ребенка, в том числе 10 детей, чьи родители участвуют в СВО, из различных районов Пензенской области, а также 18 детей из города Пологи Запорожской области.

Программа «Меридиана» насыщена уникальными мероприятиями. Особое внимание привлекает телемост с сотрудниками и космонавтами Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, направленный на мотивацию детей к достижению высоких целей. Известные спортсмены Пензенской области поделятся опытом, подчеркнув важность дисциплины и командной работы. Представители «Пензенского Союза Казаков» расскажут о казачестве и покажут искусство владения шашкой.

Важной частью программы станет встреча с участниками СВО, которые поделятся историями о мужестве и дружбе. Дети также примут участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвященной легендарной летчице Валентине Степановне Гризодубовой.

За летний период 2026 года в «Меридиане» будут организованы три смены. Две из них примут детей из Пензенской области, а в августе лагерь примет гостей из Курской области.