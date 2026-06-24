Губернатор отметил вклад Центра спецсвязи в развитие Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятие прошло в Центре культурного развития «Дом офицеров».

Перед началом собрания глава региона осмотрел выставку, рассказывающую об истории подразделений, входящих в состав службы ФСО.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов Центра специальной связи и информации ФСО России в Пензенской области с их профессиональным праздником. Он отметил, что 85 лет назад в регионе была создана правительственная междугородная связь, ставшая основой для системы спецсвязи, которая обеспечивает взаимодействие всех органов государственного управления страны.

Губернатор подчеркнул, что сотрудники Центра принимали участие во всех ключевых операциях Великой Отечественной войны, способствуя приближению Победы. Они также обеспечивали конфиденциальность информации во время холодной войны, защищали суверенитет России в период перестройки и 90-х годов, а сегодня продолжают надежно работать в условиях противостояния с коллективным Западом.

Мельниченко отметил, что Центр ежедневно обеспечивает качественную и бесперебойную связь, защищает информацию от утечек и несанкционированного доступа, а также формирует государственные информационные ресурсы.

Он призвал сотрудников работать четко, качественно, оперативно и ответственно, выразив особую благодарность за надежность, мужество, верность присяге и долг перед Родиной.