Озвучена программа XVI Всероссийского сельского Сабантуя

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Он состоится 27 июня в селе Малый Труёв Кузнецкого района.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов отметил, что это мероприятие пройдет в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.

Павел Маслов подчеркнул, что Сабантуй станет важным событием для татарской общины и всех жителей региона, укрепляя культурные связи и национальное единство.

На территории площадью около 20 гектаров будет создано уникальное пространство для демонстрации татарской культуры, истории и достижений. Традиционно построят Татарское подворье, а также 10 национальных подворий от районов Пензенской области с татарским населением. Будут работать торговые ряды с халяльной продукцией, где гости смогут попробовать эчпочмак, кыстыбый и чак-чак.

Также запланированы мастер-классы ремесленников и народных умельцев.

В празднике примут участие делегации из 36 регионов России, Всемирного конгресса татар, Всероссийской общественной организации «Татарские села России», а также руководство Татарстана и Оренбургской области.

Спортивная программа включает состязания по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту и народным играм, таким как разбивание кувшинов. Кульминацией станут конные скачки с участием лучших скакунов России и национальная борьба корэш. Для победителей предусмотрены ценные призы, включая два автомобиля.

Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков сообщил, что будут работать несколько концертных площадок. Более 600 артистов, включая коллективы из Пензы, Татарстана, Самары, Тамбова и Астрахани, представят свои номера. Мордовскую культуру покажут ансамбли «Лейне», «Эрзяночка», «Келу» и «Чевгелина», а чувашскую – «Асамат» и «Кузнечаночка». Завершится концертная программа Хороводом дружбы.

Для детей будет организована отдельная площадка – «Детский Сабантуй».

Для безопасности гостей и участников развернут сеть Wi-Fi и увеличат емкость мобильной связи.

Винера Мухамеджанова, председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области, рассказала, что гостей ждут приятные сюрпризы и национальные угощения. Также подведут итоги и наградят победителей литературного конкурса чтецов к 140-летию Габдуллы Тукая. Ремесленники и народные умельцы проведут мастер-классы.

Она поблагодарила оргкомитет и губернатора за поддержку, отметив, что это придаст новый импульс развитию села Малый Труёв и Кузнецкого района.

Программа Сабантуя:

10:00-16:00 – работа площадок (национальные и спортивные игры, конные соревнования, детский Сабантуй, выставка техники, торговые ряды, народные промыслы);

12:00 – 13:00 – торжественное открытие;

13:00 – 14:00 – финальные соревнования и награждение;

16:00 – 17:00 – награждение победителей, передача символа Сабантуя, закрытие праздника.