В Кузнецке открыли памятник землякам-защитникам Донбасса

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

22 июня в школе №6 города Кузнецка, носящей имя кузнечан-защитников Донбасса, состоялось торжественное открытие памятника, посвященного выпускникам, погибшим при выполнении воинского долга в специальной военной операции. В этом значимом событии приняла участие министр образования Пензенской области Лариса Казакова.

Автор памятника, Юрий Фадеев, уже более сорока лет занимается кузнечным делом. Инициатива создания монумента возникла спонтанно. С просьбой о помощи к нему обратились участники СВО, которые поделились своими пожеланиями относительно внешнего вида памятника. Многие из них упоминали дроны, ракеты, снаряды и автомат Калашникова, а также журавлей, символизирующих души погибших солдат.

Юрий Фадеев рассказал о процессе создания памятника:

- Я кузнец. Занимаюсь этим делом почти сорок лет. Постоянно приходится что-то изобретать. Ко мне просто обратились люди, воюющие в зоне спецоперации, с просьбой сделать памятник. Я их попросил привезти какие-нибудь железки – гильзы, трак от танка и так далее. Вот так с миру по нитке и собрали металл. Двое помощников красили композицию.

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

На церемонии открытия памятника министр образования региона Лариса Казакова выразила свою благодарность:

- У вас появился памятник защитникам Донбасса, тем, кто отстаивает национальные интересы нашей страны. Это очень важное событие. Чем оно еще ценно? Тем, что автором этого монумента является уроженец города Кузнецка, собравший возле себя неравнодушных людей, земляков. Здорово, что памятник установлен рядом со школой, потому что невозможно переоценить это событие для патриотического воспитания нашего молодого поколения. Мы часто проводим параллели с Великой Отечественной войной… Наши прадеды являются примером мужества и героизма для нынешних защитников, участников специальной военной операции. Всех нас всегда объединяло одно: память, долг и честь. Поэтому я благодарна всем тем, кто причастен к появлению этого памятника.

Глава администрации города Кузнецка Виктор Агафонов отметил, что на монументе увековечены имена девяти выпускников школы №6:

- В настоящее время история продолжает ковать новых героев на рубежах СВО. Наша с вами задача – обеспечить сохранность памяти о земляках, героически погибших, защищая нас с вами, Родину от неонацистской заразы. С этой целью и появился этот памятник героям-защитникам Донбасса. Как вы видите, здесь уже запечатлено девять фамилий выпускников шестой школы. Особая благодарность инициаторам и всем, сопричастным в создании этого памятника. Это очень значимо для нас, для нашего города, его жителей и в целом для страны.

Алексей Фадеев, отец погибшего бойца, также выразил свою благодарность:

- Мы уже почти четыре года занимаемся отправкой гуманитарной помощи, помогаем нашим ребятам. Также привозим из зоны СВО трофеи для школьных музеев, чтобы все понимали, что такое война и с кем мы воюем. Наши дети учились в этой школе, поэтому памятник появился здесь. Спасибо всем, кто помог его установить.