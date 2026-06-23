Торговая платформа рассказала, сколько продавцов из Пензы разместили товары со скидками

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В июне 3500 пензенских продавцов разместили более 65 тысяч товаров на Авито со скидками. Такую статистику опубликовала платформа к проходящей до 28 июня распродаже «Хватамба». По данным площадки, продавцы установили скидки на товары до 70%.

Представители платформы рассказали, что пензенские продавцы решили снизить цены на все категории товаров: одежду и аксессуары, электронику, товары для спорта и отдыха, автозапчасти, предметы интерьера и дачного отдыха. Среди них, как новые вещи от магазинов, так и предложения от частных продавцов. Пользователи могут сравнивать позиции, выбирать подходящий вариант по цене, состоянию и условиям покупки.

— К нам приходят, чтобы купить или продать товар, и получают возможность пообщаться с продавцом — уточнить детали, индивидуальные условия или возможность дополнительной скидки, — добавила руководитель бизнес-направлений «Распродаж, промо и мотивационных программ» на Авито Елена Низовцева.

Продавцы устанавливают скидки, потому что понимают: летом как никогда актуально обновление техники, гардероба, а также ремонт и строительство. На платформе размещают разные предложения — от модных сумок и наушников до товаров для дома и дачи.

При этом платформа следит за честностью скидок. На время распродажи действует специальный алгоритм: он контролирует, что скидки от профессиональных и частных продавцов будут настоящими. Так удается избегать «накручивания» цен. В подборку не попадают товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании. Принимать участие в ней могут только продавцы с высоким рейтингом.

НА ЗАМЕТКУ

Что чаще всего покупают перед отпуском

Платформа провела опрос пользователей, чтобы выяснить предпочтения россиян. Более половины респондентов (54%) обновляют гардероб перед отпуском. Каждый пятый (21%) покупает много новых вещей, а 32% ограничиваются точечными покупками, например, докупают недостающие позиции под конкретный формат поездки. Мужчины в основном собираются купить футболки (59%) и кроссовки (47%). Женщины же чаще выбирают сарафаны и платья (42%), а также летнюю обувь (35%).