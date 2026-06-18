Театр Доктора Дапертутто впервые отправился на гастроли в Санкт-Петербург

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Гастроли организованы при поддержке Всемирного клуба петербуржцев, членом которого является губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Инициатором мероприятия выступил издательский дом «Адреса», подготовивший выпуски журнала «Адреса Пензы», известного в регионе.

Всеволод Мейерхольд начал свой путь в Пензе, где окончил гимназию и впервые заинтересовался театром. Именно в Санкт-Петербурге родился его легендарный сценический образ — Доктор Дапертутто, имя которого носит театр при пензенском «Доме Мейерхольда».

Эти гастроли соединят два города, тесно связанных с именем великого режиссера. В Санкт-Петербурге память о Мейерхольде хранят в Музее театрального и музыкального искусства, а в Пензе — в Центре театрального искусства «Дом Мейерхольда». Всеволода Эмильевича также помнят в Зеленогорске (бывших Териоках), где он жил и ставил спектакли в 1912 году в парковом театре «Казино», расположенном на территории нынешнего Зеленогорского парка культуры и отдыха.

Сегодня коллектив проведет первую репетицию в Музее театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга. Это зал, где Мейерхольд неоднократно бывал, работая режиссером в Дирекции Императорских театров, а затем в Театральном отделе Наркомата просвещения.

Гастроли откроются 19 июня творческим вечером в Музее театрального и музыкального искусства. 20 и 21 июня выступления пензенского театра продолжатся в новом киноконцертном комплексе в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Актеры из Пензы покажут два спектакля: по произведениям Чехова («Беда») и Аверченко («День человеческий»).