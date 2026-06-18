11 выпускников из Пензенской области получили 100 баллов на экзамене по русскому языку

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Русский язык является обязательным экзаменом для получения аттестата. В основной день, 4 июня, его сдавали 4965 выпускников из Пензенской области.

По сравнению с прошлым годом, средний тестовый балл вырос на два пункта и составляет 63,9. 60% выпускников показали результат от 61 балла и выше, а 17% набрали высокие баллы.

Среди отличившихся — Алсу Якупова из школы №80 г. Пензы. Она стала стобалльницей не только по химии, но и по русскому языку. Алсу поделилась своими эмоциями: «Это моя вторая сотка! Когда узнала, что получила второй высший результат, не могла поверить. Спасибо всем, кто был рядом и верил в меня!»

Также высокие результаты показали сестры Ксения и Виктория Филаткины из школы №60 г. Пензы. Они являются призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и праву. Сестры отметили, что готовились к экзамену два года, много писали сочинений и анализировали ошибки. В день сдачи они сосредоточились и не волновались. «Получить высший балл можно благодаря усердной подготовке, поддержке и профессионализму учителей», — подчеркнула Ксения.