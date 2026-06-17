Молодые правоохранители приняли присягу в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Около 70 юношей и девушек поступили на службу в МВД, Росгвардию, МЧС, ФССП и ФСИН.

Губернатор Олег Мельниченко обратился к участникам церемонии, подчеркнув важность работы правоохранителей для обеспечения социальной стабильности и безопасности. Он отметил, что за 2025 год количество преступлений в регионе снизилось более чем на 23%, а на объектах, охраняемых правоохранителями, не допущено ни одного преступления. Уровень преступности в исправительных учреждениях снизился на 87,5%, а количество природных и техногенных пожаров сократилось в три и два раза соответственно. С начала 2026 года на 18% увеличилась сумма возвращенных детям задолженностей по алиментам.

Мельниченко выразил уверенность, что молодые сотрудники будут способствовать достижению высоких результатов и улучшению ситуации в регионе. Он также отметил, что некоторые из них совмещают работу с учебой, что повышает их квалификацию. Губернатор упомянул, что среди новых сотрудников есть выпускники отряда содействия полиции «Тигр».

Особое внимание было уделено увеличению числа женщин, поступающих на службу в правоохранительные органы. Мельниченко подчеркнул, что их присутствие способствует укреплению дисциплины и доверия граждан к силовым структурам.

В завершение церемонии губернатор поздравил молодых сотрудников с принятием присяги и поблагодарил их за готовность служить на благо Пензенской области и России.