В преддверии Дня России выдающимся пензенцам вручили награды

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

100 жителей Пензенской области, которые своим трудом и поступками доказывают преданность Родине и любовь к родному краю, получили региональные и государственные награды.

Губернатор Олег Мельниченко отметил: «Очень рад, что добросовестный труд пензенцев оценен на самом высоком уровне».

За многолетнюю преданность своему делу президент России объявил благодарность машинисту автомобильного крана Куйбышевской железной дороги Дмитрию Гаеву. Благодарственных писем от главы государства удостоились спасатели, медики, дорожники и другие специалисты, которые укрепляют единство с воссоединёнными регионами России. Например, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра Станислав Думшев и Денис Знобишин в этом году оказали помощь жителям замерзавшего города Бердянска в Запорожской области.

Также были отмечены медалями «За содействие специальной военной операции» работники культуры, которые давали концерты для бойцов в госпиталях, и волонтёры, поддерживающие фронтовиков и их семьи. Так, Анастасия Дюрягина в Мокшане возродила районное отделение «Боевого братства» и объединила ветеранов СВО.

Губернатор пожелал награждённым здоровья и мирного неба над головой, подчеркнув, что труд каждого человека — это вклад в процветание страны и приближение общей Победы.