В День России в Пензе пройдут концерты, мастер-классы и квесты

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов, глава города, отметил, что 12 июня жители Пензы вместе со всей страной отметят важный государственный праздник. Он подчеркнул, что мероприятия будут организованы так, чтобы каждый смог найти что-то по душе.

Анна Нестерова, начальник управления культуры Пензы, рассказала о программе праздника. В 10:00 на площади Ленина состоится торжественное открытие, после которого начнется концертный марафон, посвященный единству народов России. Он откроется акцией «Хоровод дружбы», где примут участие представители национальных автономий. Затем они выступят на концерте «В дружбе народов – сила России».

На площади Ленина также выступят хор имени О.В. Гришина, танцевальные ансамбли «Вензеля» и «Зоренька», а также молодежные коллективы. Завершится программа концертом муниципального духового оркестра.

Перед зданием правительства Пензенской области юные таланты вместе с педагогами и родителями создадут большое художественное панно. На улице Московской пройдет детский вернисаж с рисунками учащихся художественных школ.

На набережной реки Суры в районе амфитеатра с 15:00 до 22:00 будет организована обширная программа для горожан. С 16:00 до 20:00 на Фонтанной площади состоится концерт. В 14:00 в сквере им. А.С. Пушкина пройдет городской диктант.

В сквере им. Д.В. Давыдова будет работать «Литературный привал» и фестиваль «Сказка – улицам города». Там можно будет принять участие в квестах, интерактивных чтениях, настольных играх и мастер-классах.

В парке «40 лет Победы» в микрорайоне Арбеково, рядом со стелой «Город трудовой доблести», в 18:00 начнутся торжества, которые завершатся десятиминутным фейерверком в 22:00. Аналогичный салют прогремит и на набережной реки Суры.

Ольга Жовтяк, начальник управления развития предпринимательства Пензы, сообщила о проведении ярмарки ремесленников на улице Московской. Более 70 участников из разных городов России уже зарегистрировались для участия.

На Фонтанной площади и в сквере Славы пройдет фестиваль угощений. Для детей и взрослых будут организованы развлекательные аттракционы, а также будет организована бесплатная раздача питьевой воды в районе площади Ленина.

Светлана Кузнецова, начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными организациями, рассказала о мерах по охране общественного порядка. На праздничных площадках будут организованы контрольно-пропускные пункты с личным досмотром граждан и их вещей с использованием арочных металлодетекторов.

Олег Денисов подчеркнул, что вопросы безопасности будут в приоритете. Для этого будут задействованы более 350 сотрудников полиции, 15 – Росгвардии и 100 общественников.

Артур Абасов, начальник управления транспорта министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области, сообщил о внесении изменений в схему движения общественного транспорта. Для удобства горожан после салюта на набережной реки Суры будут задействованы более 40 единиц транспорта большой вместимости.