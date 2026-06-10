В Пензе проходят учебно-тренировочные сборы спортсменов из Запорожья

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В спортивно-оздоровительном лагере «Меридиан» проходят учебно-тренировочные сборы по самбо для юных спортсменов из детско-юношеской спортивной школы Пологовского муниципального округа.

Это первый визит команды из подшефного района Запорожской области в Пензу. Губернатор Олег Мельниченко лично пригласил ребят и их тренеров во время визита в Пологи в марте этого года. В лагерь приехали 17 самбистов в возрасте от 10 до 17 лет вместе с наставниками.

Губернатор осмотрел условия проживания гостей и поинтересовался их впечатлениями о поездке и сборах.

«Ехали сюда с опаской, но сразу почувствовали себя комфортно, увидев это красивое место и ощутив гостеприимство», − поделился тренер команды Сергей Гримов.

Сборы продлятся две недели и включают как тренировочные занятия, так и культурно-познавательные мероприятия. Например, состоялась совместная тренировка с представителями пензенской федерации самбо, где спортсмены обменялись опытом и контактами.

«В Пологах тренировки на открытом воздухе невозможны, поэтому нашей главной задачей было укрепить здоровье ребят и улучшить их физическую форму», − подчеркнул координатор визита, мастер спорта по самбо и участник проекта «Герои ПенZенского края» Евгений Тихонов.

Олег Мельниченко пригласил спортсменов вернуться в «Меридиан» зимой.

«Здесь будет зимний лес, сможете покататься на лыжах. Будем рады видеть вас снова на зимних каникулах», − сказал губернатор.

Пензенская область, выступая в роли региона-шефа, активно поддерживает развитие спорта в Пологовском округе. По инициативе Олега Мельниченко в 2025 году отремонтировали спортивную школу, пострадавшую от обстрелов, и создали условия для занятий самбо. Из областного бюджета на это выделили средства, на которые закупили борцовский ковер, манекены, турник и 30 комплектов экипировки.

С открытием новой секции самбо Пологи присоединились к федеральному проекту партии «Единая Россия» − «Время сильных», который направлен на популяризацию национального вида спорта и воспитание чемпионов и патриотов.