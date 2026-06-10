Олег Мельниченко: «Силы и средства гражданской обороны региона находятся в режиме повышенной готовности»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Олег Мельниченко сообщил, что утром несколько регионов, в том числе и наш, подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Кроме того, на территории области объявлялась «ракетная опасность».

«Пострадавших и разрушений, к счастью, нет. Благодарю военнослужащих войск ПВО России за своевременный перехват и уничтожение вражеских БПЛА», — добавил он.

Губернатор обратился к жителям Пензенской области в связи с утренней атакой БПЛА

Глава региона отметил, что сейчас на местах падений обломков работают специалисты, и призвал жителей сохранять спокойствие, но при этом не терять бдительности.