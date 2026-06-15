«Новые люди»: забота о семьях участников СВО - наша общая ответственность

Фото: Партия «Новые люди»

Вместе с депутатом городской думы Дмитрием Львовым волонтёры привели в порядок территорию: покосили траву, вскопали огород, пропололи грядки, убрали строительный мусор и собрали новую будку для собаки. Елена воспитывает четверых детей и ухаживает за свекровью, которая нуждается в постоянном уходе.

Фото: Партия «Новые люди»

- Елена - удивительная женщина. В такой непростой ситуации она находит силы не только заботиться о близких, но и улыбаться, держаться. Это пример настоящего характера. Помогать и заботиться о друг друге, особенно о семьях тех, кто защищает нашу страну, - это не просто слова. Это наш долг и человеческая норма. Мы поговорили о том, в чём ещё нуждается семья, и все вопросы взяли в работу. Будем помогать дальше, - подчеркнул депутат партии «Новые люди» Дмитрий Львов.

Такие встречи сторонники и волонтёры партии проводят по всей стране - от Хабаровска до Белгорода - в рамках акции «Неделя героев». Они помогают по хозяйству, решают бытовые и юридические вопросы, а также устраивают досуг для детей.

Фото: Партия «Новые люди»

В «Новых людях» отмечают, что поддержка семей участников специальной военной операции - это не разовая акция, а системная и постоянная работа. Партия продолжит оказывать помощь столько, сколько потребуется.