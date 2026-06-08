Выпускники из Пензенской области сдали ЕГЭ по математике

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

8 июня в Пензенской области прошел ЕГЭ по математике.

В экзамене приняли участие 2872 школьника, выбравших профильный уровень, и 2112 выпускников, сдававших базовый уровень. Для проведения испытаний были подготовлены 33 пункта, из которых 10 расположены в Пензе.

Анна Цыбулова, выпускница школы №56 имени Героя России Александра Самокутяева, поделилась: «Для меня ЕГЭ по базовой математике – это финальный этап двухлетней подготовки. Я волнуюсь, но это приятное волнение, ведь впереди долгожданный отдых и начало новой жизни. Моя цель – поступление в медицинский университет, и я уверена, что приложенные усилия принесут успех».

Все пункты проведения экзаменов оборудованы современными системами видеонаблюдения, металлодетекторами и устройствами подавления мобильной связи, что обеспечивает прозрачность и безопасность процесса.

ЕГЭ по профильной математике длился 3 часа 55 минут, по базовой – 3 часа.

Дмитрий Трушин, также ученик школы №56, рассказал: «Я готов к экзамену по профильной математике, несмотря на нервозность. Целый год усердно готовился, включая занятия с репетиторами. Планирую поступать на специальность 'Сварочное производство' в ПГУ. Этот профиль мне близок, так как я заинтересован в технической деятельности. Верю в себя и надеюсь на положительный результат. Мама пожелала удачи перед экзаменом».

Для поступления в вузы по специальностям, связанным с профильной математикой, необходимо набрать не менее 27 баллов. Базовый уровень математики подтверждается оценкой не ниже 3 баллов по пятибалльной системе.