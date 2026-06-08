Работу Пензенской области по обеспечению пожарной безопасности оценили на федеральном уровне

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков подчеркнул, что в Пензенской области за последние годы удалось значительно сократить количество техногенных и природных возгораний. Особенно важно, что число погибших на пожарах уменьшилось в полтора раза, количество техногенных возгораний снизилось на 20%, а природных пожаров – в три раза. Министр считает, что это свидетельствует о системной работе по усилению мер безопасности на разных уровнях.

Александр Куренков также высоко оценил организацию муниципальных и добровольных пожарных дружин в Пензенской области, назвав их одними из лучших в России. Он отметил, что в дружинах служат не только мужчины, но и девушки-волонтеры, активно помогающие спасать людей.

Министр выразил благодарность губернатору Олегу Мельниченко за внимание к вопросам безопасности и обсудил планы по строительству современного пожарного депо в микрорайоне Город Спутник. Для МЧС развитие пожарной инфраструктуры является приоритетной задачей, чтобы сотрудники могли работать в достойных условиях, используя современную технику и оборудование.

Губернатор Олег Мельниченко подтвердил, что правительство Пензенской области активно сотрудничает с МЧС России. Он отметил, что главным показателем эффективности совместной работы является сохранение жизней и материальных ценностей. Мельниченко выразил благодарность МЧС за укрепление материально-технической базы пожарных частей и подготовку специалистов.