Александр Куренков и Олег Мельниченко наградили сотрудников пожарно-спасательной службы региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На плацу части в торжественной обстановке сотрудникам Главного управления МЧС России по Пензенской области вручили современные образцы пожарно-спасательной техники. В их числе две лодки и пожарная автоцистерна.

«Каждая новая единица современного оборудования и техники значительно повышает наши шансы на спасение людей», – подчеркнул Александр Куренков. – Это, безусловно, улучшит оперативность нашей работы».

«Благодарю правительство Пензенской области и лично губернатора Олега Владимировича Мельниченко за внимание к развитию пожарно-спасательной службы, – сказал глава МЧС. – Благодаря нашему совместному труду каждый житель региона уверен, что в любой ситуации получит помощь».

Наиболее отличившимся сотрудникам МЧС вручили ведомственные награды, а губернатор – региональные.

«Я хорошо понимаю, насколько сложна и опасна ваша работа. Благодарю каждого из вас за вклад в обеспечение безопасности в нашем регионе», – отметил Олег Мельниченко. – Региональные награды получили участники ликвидации сложных пожаров на важных объектах инфраструктуры, включая пожар на ТЭЦ-1 прошлым летом. Я был там и видел, как вы работали – слаженно и на высшем профессиональном уровне, что позволило сохранить работу ключевого энергетического объекта».

Также награды удостоены сотрудники МЧС, ликвидировавшие пожары на нефтебазе и территории спортивно-развлекательного комплекса, а также последствия ударов вражеских дронов.