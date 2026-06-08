В Пензе обновили Галерею почета работников здравоохранения

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Врио заместителя Председателя Правительства — министр здравоохранения Вячеслав Космачев выразил благодарность выдающимся специалистам, подчеркнув важность высокого уровня медицинской помощи в любом уголке области.

«Галерея почета» отмечает заслуги коллективов и отдельных сотрудников, стимулируя других медиков стремиться к высоким стандартам профессионализма. Председатель областной организации Профсоюза Галина Попадюк отметила, что здоровье человека — главная ценность, и каждый награжденный вносит вклад в заботу о пациентах.

Напомним, что «Галерея почета» была утверждена в 2018 году Министерством здравоохранения и Пензенской областной организацией профсоюза работников здравоохранения. Ежегодно в нее заносятся три коллектива и двенадцать медицинских работников, чьи достижения признаны наиболее значимыми.

По итогам 2025 года были отмечены следующие медицинские коллективы и специалисты: Пензенский районный медицинский центр; Тамалинская участковая больница; Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова; Барышев Александр Павлович, хирург Лопатинской участковой больницы; Кирилина Нина Александровна, врач общей практики Башмаковской больницы; Новикова Галина Владимировна, оториноларинголог Лунинской больницы; Смирнова Ольга Константиновна, заведующая детским консультативно-диагностическим центром и педиатр Пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова; Смышляева Людмила Викторовна, заместитель главного врача Пензенской стоматологической поликлиники; Талалаева Марина Анатольевна, терапевт Мокшанской больницы; Тишкова Екатерина Александровна, заведующая поликлиникой и инфекционист Никольской больницы; Уютова Яна Александровна, инфекционист Городищенской больницы; Фадеева Татьяна Анатольевна, анестезиолог-реаниматолог Тамалинской участковой больницы; Фокина Татьяна Александровна, старшая медицинская сестра Городской поликлиники № 14; Фрольцева Мария Николаевна, заведующая поликлиникой Белинской больницы; Чичкина Наталья Викторовна, заместитель главного врача по поликлинической работе Пензенской больницы.