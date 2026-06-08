В Пензе партия «Новые люди» запустила проект «Голос города» для начинающих и профессиональных исполнителей

Фото: Партия «Новые люди»

Проект по развитию уличной культуры под названием «Голос города» запустила политическая партия «Новые люди». Первый концерт сезона прошёл наверху улицы Московской, сцена которой объединила больше 20 музыкантов и сотни зрителей.

- В Пензенской области большое количество артистов без сцены. Музыканты, поэты, танцоры и другие перформеры ютятся в маленьких заведениях или на закрытых концертах. Зачастую, люди о них не знают и никогда не видели. А какой человек не хочет, чтобы его творчество было востребовано среди зрителей и слушателей? Поэтому я и занимаюсь продвижением талантливых ребят, - отметил руководитель проекта в Пензенской области Кямран Абиев.

Фото: Партия «Новые люди»

Секретарь политической партии «Новые люди» Михаил Шаронов добавил, что необходимо давать возможность артистам выступать на открытых мероприятиях для их развития. Это позволит им чувствовать себя увереннее на сцене, а город получит отличных выступающих для любого мероприятия и будет вкладываться в творчество собственных исполнителей, а не приезжих. Сцены города будут доступны всё лето!

- В стране тысячи молодых и талантливых артистов, которые готовы выступать на городских мероприятиях без миллионных контрактов. Это доказали участники нашего проекта «Голос города». Пора дать дорогу новым звездам, - отметил один из лидеров политической партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Фото: Партия «Новые люди»

Идея проекта «Голос города» родилась несколько лет назад в Томске. Теперь площадки, на которых могут выступить начинающие исполнители, появились по всей России. В прошлом году «Голос города» объединил 30 регионов и 2,5 тысячи участников. В этом сезоне организаторы планируют сделать инициативу ещё более масштабной.

Узнать больше о проекте «Голос города», о местах и времени будущих концертов, а также записаться на участие можно на странице Голоса города Пензы: https://vk.com/golosgoroda_pnz