Врач-фтизиатр из Пензы заняла второе место на международном медицинском форуме в Москве

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В рамках конгресса состоялись молодежные научные поединки «Знания и личность врача – вызов сложному диагнозу». Пензенскую область на них представила врач-фтизиатр областной туберкулезной больницы второго отделения Дарья Ганина.

Состязания проходили в три этапа и требовали от участников глубоких знаний, умения презентовать себя и креативного мышления. Судейская коллегия состояла из представителей Минздрава России и членов-корреспондентов РАН.

Во время основной части Дарья Ганина представила разбор сложного клинического случая. Формат включал вопросы от оппонентов, на которые она дала профессиональные ответы, показав высокий уровень подготовки.

Уже на первых этапах участница из Пензы креативно заявила о себе. В видео-визитке она ярко и нестандартно описала свой регион, историю медучреждения и свою роль в нем. В творческом эссе Дарья Ганина, представительница семейной врачебной династии, рассказала, как детские впечатления от работы мамы повлияли на ее выбор профессии.

По итогам соревнований Дарья Ганина заняла почетное второе место, подтвердив высокий уровень профессионализма пензенских врачей.

«Участие в конкурсе стало для меня профессиональным ростом и стимулом для новых знаний. Это возможность встретиться с единомышленниками и с гордостью представить Пензенскую область на такой престижной платформе», – поделилась впечатлениями Дарья Ганина.

Коллеги из фтизиатрических служб России и стран СНГ высоко оценили работу пензенского врача.