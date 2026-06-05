Делегация Пензенской области работает на ПМЭФ-2026

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На 29-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) делегация Пензенской области провела важные встречи с представителями российских компаний, планирующих расширять производство в регионе, а также с руководством международного торгово-выставочного центра «Гринвуд».

Компания «Импульс», производитель систем бесперебойного питания для объектов критической инфраструктуры под брендом «Ермак», уже более 20 лет работает в Пензенской области. Она намерена реализовать инвестиционный проект по увеличению объемов производства.

«Юнилоуд-Агро», лидер в использовании беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве под брендом «РОСА», планирует организовать сборку агродронов в Пензенской области. Компания активно занимается обработкой полей и производством аэросервисных модулей для беспилотных авиационных систем (БАС). В 2025 году с помощью агродронов в регионе было обработано свыше 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Пензенская область готова предоставить производственные площади для реализации новых инвестиционных проектов.

На деловой встрече с участием врио заместителя председателя регионального правительства Алмаза Хакимова и президента торгово-выставочного центра «Гринвуд», председателя совета директоров Chengtong International Сунь Бохуэя, были достигнуты предварительные договоренности о возможности презентации инвестпроектов Пензенской области на площадке центра.

Регион планирует представить проекты, представляющие интерес для китайских партнеров, включая участие в производстве оборудования для пищевой и мебельной промышленности, а также строительство маслоэкстракционного завода.