31 выпускник из Пензенской области получил 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

14 пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии. Среди них Леонид Валеев и Анастасия Желтова из Губернского лицея. Леонид, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии и финалист заключительного этапа, стремится стать химиком и планирует поступать в МГУ имени М.В. Ломоносова на факультет «Прикладная и фундаментальная химия».

Анастасия также усердно готовилась к экзамену, решая задания повышенной сложности и работая над ошибками. Она планирует поступать в медицинский вуз и развивать свои знания в науке.

По литературе наивысший балл получили сразу 14 выпускников, включая Варвару Нефедову из школы № 1 имени Л.Б. Ермина в селе Засечное Пензенского района. Варвара, призер регионального этапа всероссийской олимпиады по литературе, отметила, что 100 баллов стали результатом ее усердной подготовки на протяжении всего 11 класса.

Три выпускника показали наивысший результат на экзамене по истории, среди них Ислам Мустафин из школы № 8 имени П.А. Щипанова в Кузнецке. Ислам, удостоенный премии Главы города Кузнецка за научно-техническое творчество, уже в 10 классе решил сдавать историю. Его подготовка включала чтение и конспектирование литературы, участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

Министр образования Пензенской области Лариса Казакова поздравила выпускников, подчеркнув, что за их достижениями стоят годы серьезной работы.