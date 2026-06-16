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Общество16 июня 2026 8:00

Самбисты из Запорожья встретились с известными пензенскими спортсменами

Мероприятие состоялось в лагере «Меридиан», где сейчас проходят тренировочные сборы команды из Запорожской области
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Во встрече приняли участие олимпийский чемпион по прыжкам в воду Игорь Лукашин, заслуженный мастер спорта и рекордсменка по плаванию Наталья Сутягина, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике и министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева. Она поделилась своим опытом и достижениями в спорте.

Во время дружеской беседы молодые спортсмены узнали много нового и задали гостям интересующие вопросы. Встреча завершилась мастер-классом, который провела участница трёх Олимпийских игр (2000, 2004, 2008), директор СШОР водных видов спорта региона Наталья Шарафутдинова.

Напоминаем, что отделение самбо было открыто в сентябре 2025 года на базе ДЮСШ Пологовского округа при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Федеральный проект партии «Единая Россия» «Время сильных» помог приобрести необходимое оборудование, инвентарь и снаряжение для нового отделения.