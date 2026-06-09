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Общество9 июня 2026 14:00

В День России в Пензе изменится схема движения

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании своего маршрута
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Славы от Кирова до Урицкого; по улице Урицкого от Максима Горького до Бакунина.

В этот же период, с 07:00 до 23:00 12 июня, движение транспорта на этих участках будет полностью прекращено.

С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня движение и стоянка транспорта будут запрещены на улице Пушкина от Володарского до Московской; также будет отменено действие знака 3.27 «Остановка запрещена» на улице Урицкого между пересечениями с улицами Урицкого/Славы (на четной и нечетной сторонах).

С 20:00 до 23:00 12 июня, в связи с проведением фейерверка, движение транспорта будет ограничено: на улице Кирова от Максима Горького до Бакунина (за исключением общественного транспорта до 21:00); на улице Злобина от Сердобской (напротив дома №2) до Бакунина (напротив дома №4 – начало Бакунинского моста); при съезде с моста имени В.П. Капашина на улицу Злобина.