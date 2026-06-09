Модернизацию системы водоснабжения обсудили в правительстве Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В текущем году работы планируется завершить на 50 объектах. Будет капитально отремонтировано более 80 километров водопроводных сетей, а также построен современный водозаборный узел в селе Татарский Канадей Кузнецкого района.

Реализация двух проектов завершится в 2027 году: капитальный ремонт 7,7 километра сетей на улице Ладожской в Пензе и реконструкция водозаборного узла и станции обезжелезивания в селе Чаадаевка Городищенского района.

По словам врио министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаила Панюхина, на данный момент работы завершены на девяти объектах, где капитально отремонтировано 8,9 километра водопроводных сетей. На 22 объектах работы продолжаются.

Параллельно регион проводит модернизацию систем водоснабжения за счет резервного фонда правительства. В 2026 году завершен капитальный ремонт артезианской скважины в селе Родники Лунинского района. В планах — ремонт двух скважин и двух водонапорных башен в четырех муниципальных образованиях.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что благодаря запланированным мероприятиям качественную питьевую воду и надежное водоснабжение получат около 40 тысяч жителей Пензенской области. С 2021 года доступ к этому жизненно важному ресурсу обеспечен 220 тысячам человек.

Мельниченко отметил, что за последние пять лет в регионе было сделано много для обновления систем водоснабжения, и призвал не снижать темпы, чтобы преодолеть накопленные проблемы.

В настоящее время региональное министерство ЖКХ и ГЗН вместе с главами муниципалитетов начинает составлять список объектов для модернизации в 2028 году.