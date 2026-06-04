В Мордовии планируют создать производство лекарств от редких заболеваний

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На Петербургском международном экономическом форуме Глава Мордовии Артём Здунов и председатель совета директоров ПАО «Промомед» Петр Белый подписали соглашение с Фондом развития промышленности (ФРП) о поддержке завода «Биохимик». Документ предусматривает предоставление льготного займа на создание производства лекарств для лечения редких заболеваний.

Соглашение направлено на выпуск пяти препаратов для лечения миодистрофии Дюшенна, синдрома короткой кишки и базальноклеточной карциномы, а также других редких заболеваний. Мощность нового производства составит до 47 тысяч упаковок в год.

Артём Здунов подчеркнул важность фармацевтики для суверенитета страны и отметил, что развитие высокотехнологичных производств в Мордовии является стратегически важным направлением. Он также сообщил, что предприятия республики привлекли 9,2 миллиарда рублей из федерального ФРП и вложили в проекты еще 9,5 миллиарда.

Роман Петруца рассказал о деятельности ФРП, который профинансировал более 2160 проектов в 80 регионах России. Он отметил, что Фонд ценит, когда компании возвращаются с новыми идеями, и привел пример "Биохимика", которому ранее было предоставлено 2,3 миллиарда рублей на два проекта. Сейчас ФРП предоставляет еще 940 миллионов рублей на полный цикл производства новых лекарств.

Петр Белый отметил, что в России остаются незакрытыми потребности пациентов с редкими заболеваниями, и современная медицина все больше ориентируется на индивидуальную терапию. Он подчеркнул, что такие препараты требуют производства малыми сериями, но в России такая промышленная единица практически отсутствовала. Это приводило к зависимости от иностранных производителей, что не всегда гарантировало стабильность поставок и высокую стоимость препаратов. Перед страной стоит задача обеспечить доступность терапии для всех пациентов.