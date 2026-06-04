Олег Денисов встретился с жителями микрорайона Заря

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

3 июня в Пензе стартовал губернаторский проект «Пензенское лето».

Праздничные мероприятия состоялись на городских площадках и во дворах жилых домов. Глава города Олег Денисов принял участие в мероприятии, организованном на детской площадке на улице Усадебной в микрорайоне Заря. Здесь живут преимущественно многодетные семьи, получившие земельные участки для строительства индивидуальных домов.

В своем обращении градоначальник подчеркнул, что основная цель проекта – сплочение жителей, создание позитивного настроения и праздничной атмосферы. Он также отметил, что дворовые мероприятия предоставляют возможность для прямого общения между властью и населением.

Особое внимание Олег Денисов уделил детям, сказав: «Важно, чтобы летом ребята хорошо отдохнули, интересно и полезно проводили время на свежем воздухе, получая яркие эмоции».

В ходе встречи глава города вручил Благодарственное письмо многодетной матери Марии Евгеньевне Лифатовой за активную жизненную позицию и достойное выполнение родительских обязанностей.

Денисов отметил, что благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко микрорайон Заря успешно развивается. В настоящее время рядом с «умной» спортивной площадкой началось строительство бассейна, ведется геодезическая разбивка. Также заключен контракт на строительство дороги-дублера улицы Новоселов, что позволит улучшить транспортную ситуацию. В рамках национального проекта «Образование» в микрорайоне планируется открытие новой школы № 38 имени Б.Ф. Зубкова на 1100 мест в 2024 году.

Сотрудники молодежного центра «Юность» организовали для жителей развлекательную программу, включавшую игры и флешмобы. Артисты детской школы искусств «Лира» и ростовые куклы порадовали собравшихся своими выступлениями. Дети могли сделать аквагрим, а юные участники праздника получили угощение.

Аналогичные мероприятия прошли в этот день во дворах по адресам: улица Ладожская, 111-113, Ульяновская, 42, Мира, 8 и проспект Строителей, 124.