Более 5000 выпускников из Пензенской области сдали ЕГЭ по русскому языку

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

4 июня в Пензенской области прошла государственная итоговая аттестация по русскому языку, в которой приняли участие 5007 выпускников.

В школе №7 города Пензы проверку организации экзамена провела уполномоченный по правам ребёнка в регионе Лариса Рябихина. Она отметила важность создания комфортной атмосферы для детей, чтобы они могли сосредоточиться и продемонстрировать свои знания.

Рябихина подчеркнула, что организаторы должны избегать давления на участников экзамена, особенно учитывая непривычную обстановку. Она также обратила внимание на организацию технического обеспечения, включая печать и сканирование материалов, а также использование металлодетекторов и систем подавления сигналов мобильной связи.

Екатерина Февралева, руководитель пункта проведения экзамена в школе №7, сообщила, что в этом году на каждом пункте были установлены ноутбуки с защитой персональных данных. Это позволило обеспечить более безопасную передачу информации в региональный центр обработки данных.

Минимальный порог для освоения образовательной программы по русскому языку составляет 24 балла, а для поступления в вузы — 36 баллов. Экзамен длился 3 часа 30 минут, и для тех, кто не смог сдать его в основной день, предусмотрен резервный день 22 июня.

Алексей Кирсанов, начальник Управления образовательной политики общего образования Министерства образования Пензенской области, напомнил о важности соблюдения расписания и подчеркнул, что все участники должны иметь возможность завершить экзамен в установленные сроки.