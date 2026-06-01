В Пензенской области начался основной этап ЕГЭ

В первый день основного этапа 1782 ученика прошли испытания по истории, литературе и химии. Из них 739 выбрали историю, 265 — литературу, а 778 — химию.

Экзамены проводятся в 22 пунктах, четыре из которых находятся в Пензе.

Наталья Кривенкова, руководитель пункта в школе №12 Пензы, отметила, что организаторы также волнуются, так как это важный экзамен не только для выпускников, но и для них. Она подчеркнула, что подготовка была тщательной из-за нововведений, направленных на повышение безопасности и качества проведения экзаменов. Пункт одним из первых использует новую операционную систему «Linux» для цифрового сопровождения экзаменов. Кривенкова также отметила, что особое внимание уделяется присутствию общественных наблюдателей, которыми становятся родители.

Для успешной сдачи ЕГЭ установлены минимальные баллы: по истории и литературе — 32, по химии — 36.

Алена Кленина из школы №64 Пензы готовится к экзамену по литературе. Она начала готовиться четыре года назад, участвовала в олимпиадах, что помогло ей чувствовать себя уверенно. Алена верит в свои силы и подходит к экзамену с позитивным настроем.

Продолжительность экзаменов по истории и химии составляет 3 часа 30 минут, по литературе — 3 часа 55 минут.

В 2026 году ЕГЭ включает два обязательных предмета: русский язык и математику (базовый или профильный уровень). Выпускники могут выбрать дополнительные предметы для поступления в вузы.

Ольга Богданова, консультант управления образовательной политики общего образования министерства образования Пензенской области, подчеркнула, что безопасность выпускников является приоритетом. Разработан алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая сигналы ракетной опасности или угрозы беспилотников. При получении сигнала тревоги выпускники должны сохранять спокойствие, а экзаменационные материалы остаются на местах. Время в укрытии будет добавлено к общей продолжительности экзамена. По своему усмотрению выпускники могут продолжить экзамен или завершить его и перенести на резервный день.