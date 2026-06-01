В детских лагерях Пензенской области стартовали первые смены

В Пензенской области началась первая смена летней оздоровительной кампании, которая охватит 302 учреждения. Они обеспечат безопасный и полезный досуг для 23 585 детей, в том числе для 5 300 ребят, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках первой смены будут работать 12 загородных лагерей, 9 лагерей труда и отдыха, а также 281 лагерь с дневным пребыванием. В этом году будет действовать единая воспитательная программа, которая не позволит детям выпасть из воспитательного процесса. Общий охват составит более 43 тысяч детей, из них более 15 тысяч будут отдыхать в загородных лагерях.

Программа включает тематические смены, такие как формирование лидерского актива, патриотическая программа «Герои Отечества», а также специализированные смены для талантливых детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Важными событиями лета станут мероприятия «Общества Знания» и занятия по безопасности дорожного движения, организованные совместно с УМВД.

Особое внимание уделяется безопасности. Все учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения, а договоры на питание заключены своевременно. Персонал прошел медицинские осмотры, а объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Перевозка детей осуществляется проверенными перевозчиками на исправном транспорте, и уведомления о каждой поездке направляются в ГИБДД.

Заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева подчеркнула важность открытия нового корпуса в лагере «Берёзка» в Каменском районе, что позволит увеличить количество мест.

Начальник лагеря «Надежда» Анастасия Пугачева отметила, что учреждение прошло все проверки и готово к началу смены.