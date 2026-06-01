В Мордовии с размахом прошел фольклорный праздник «Акша Келу»

В селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района Мордовии состоялся национально-фольклорный праздник «Акша Келу» («Белая береза»).

С раннего утра на площадке праздника звучали народные песни и музыка. С приветственным словом выступил Глава Мордовии Артём Здунов, который подчеркнул важность сохранения традиций. Он отметил, что праздники, такие как «Акша Келу», следует передавать из поколения в поколение.

Глава Мордовии вручил награды педагогам, деятелям культуры, руководителям сельских поселений и творческим коллективам. Глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин также поздравил участников и отметил, что праздник стал важной традицией, объединяющей народы Мордовии.

Депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев подчеркнул важность сохранения культуры и истории, а также поблагодарил всех участников за уважение к родной земле.

Главным событием праздника стала мокшанская национальная борьба на поясах «Офтонь вий» («Медвежья сила»). Это традиционное состязание, символизирующее силу, ловкость и характер, проводится на «Акша Келу» с древних времен. В этот день прошли соревнования по мордовской борьбе на приз Главы Республики Мордовия.

На празднике также состоялся гала-концерт мастеров искусств Мордовии, где выступили талантливые артисты. Особенным подарком для зрителей стало выступление этно-арт-театра «Варма», который является победителем и призером множества международных и всероссийских конкурсов.

Праздник завершился в атмосфере радости и единства, подарив всем участникам хорошее настроение, вкусные угощения и возможность пообщаться с близкими.