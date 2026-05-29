У пензенской молодежи стартовал летний трудовой семестр

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Мероприятие включало вручение символических «Путевок на целину», доклады командиров о готовности отрядов и выступления творческих коллективов.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Каденков обратился к участникам с приветственным словом: «Поздравляю вас с началом трудового семестра! Вы будете работать от Пензы до Камчатки, осваивая новые профессии и встречая интересных людей. Государство гордится вами и всегда готово поддержать. Желаю вам успехов, ценного опыта и ярких впечатлений».

Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Артём Николаев также поздравил молодежь: «Мы начинаем сезон созидания, дружбы и новых впечатлений. Вы — будущее нашей страны, и ваш труд, инициатива и ответственность важны для её процветания».

В этом году примут участие более 300 педагогических отрядов, которые станут вожатыми, воспитателями, физруками и культоргами в оздоровительных лагерях Пензы и Краснодарского края. Строительные отряды Пензенского государственного университета строительства будут работать на Всероссийских и Международных стройках в Татарстане, Челябинской области, Турции, Египте и Индии. Сельскохозяйственные отряды примут участие в проекте «Эко Нива» в Воронежской области, а два отряда займутся обработкой рыбы на Камчатке.

Подростковые отряды будут помогать вожатым в лагерях и работать на железнодорожных станциях и в магазинах. Всего в течение лета будут задействованы более 700 участников из 35 отрядов, которые будут стремиться доказать звание «Лучшего студенческого отряда».

Итоги летнего трудового семестра подведут на областном слёте студенческих отрядов в сентябре 2026 года.