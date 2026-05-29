В Заречном партия «Новые люди» запустила проект по уличному освещению в тёмных арках

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Пензенской области Михаил Шаронов.

Совместно с представителями местных управляющих компаний партия начала монтировать светильники в тёмных проходных арках. Первые несколько дворов уже обустроили, теперь возвращаться домой вечером стало безопаснее и комфортнее.

В партии отмечают, что именно отсутствие освещения жители Заречного называли одним из главных недостатков городской среды. Систематизировав все обращения, «Новые люди» начали искать возможность устранить эту проблему.

«Мы нашли простые и недорогие технические решения, согласовали вопросы с управляющими компаниями и за короткий срок установили освещение в нескольких проходных арках. Результат превзошёл ожидания: люди стали спокойнее возвращаться домой, исчезло ощущение опасности. Любой человек может обратиться к нам с заявкой — и мы постараемся помочь», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Пензенской области Михаил Шаронов.

Он добавил, что в ближайших планах — масштабировать проект по уличному освещению как в Заречном, так и в других городах Пензенской области. Оставить заявку можно по номеру общественной приёмной партии «Новые люди»: 8-902-084-08-28.

Обновление жилищно-коммунального хозяйства — одно из приоритетных направлений работы «Новых людей» как на региональном, так и на федеральном уровнях. Партия выступила с инициативой обязать коммунальные организации обосновывать рост тарифов. Это сделает начисления за коммунальные услуги более прозрачными и позволит людям лучше понимать, почему растут платежи.

Также «Новые люди» предложили упростить получение компенсации за капремонт пожилым людям. Сейчас пенсионерам нужно самим ходить по инстанциям, собирать документы и доказывать, что у них нет долгов за квартиру. Из-за сложностей и проблем со здоровьем многие просто не оформляют льготу, на которую имеют право. «Новые люди» выступили за то, чтобы сделать льготу автоматической, ведь вся необходимая информация уже есть у госорганов.