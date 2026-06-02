Реализацию нацпроектов обсудили в правительстве Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На эти цели выделено 13,417 млрд рублей, из которых 10,757 млрд рублей подлежат контрактации. Средства направляются на строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов, а также на улучшение дорожной инфраструктуры.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что к 1 июня необходимо приступить к исполнению контрактов, так как на их выполнение отводится полгода. Он отметил, что контракты являются важным инструментом для решения ключевых вопросов, таких как водоснабжение, дороги и социальная инфраструктура. Мельниченко также указал на необходимость проведения капитального ремонта образовательных и медицинских учреждений, а также на закупку оборудования.

Большинство объектов уже законтрактовано, и до 23 июня планируется завершить контрактацию работ по ремонту тротуаров и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Пензе. Управлению строительства и дорожного хозяйства поручено обеспечить заключение контракта на строительство дороги-дублёра улицы Новосёлов в микрорайоне Заря.

Мельниченко подчеркнул, что строительство дороги должно начаться в текущем году, так как дорожная организация готова к работе. Он также отметил, что дорога необходима для дальнейшего развития промышленной зоны.

Опережающими темпами планируется строительство школы в микрорайоне Лугометрия. Губернатор отметил, что на имя председателя Правительства РФ было направлено письмо с просьбой об опережающем финансировании, и выразил надежду на положительное решение.

Особое внимание было уделено строительству модульных спортивных комплексов: физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шуист и бассейна в микрорайоне Заря. Мельниченко подчеркнул, что эти объекты являются ключевыми и сложными, и что подрядчик уже приступил к работе. Он поручил главе города Пензы Олегу Денисову проводить еженедельные планёрки с врио министра физической культуры и спорта для контроля качества и сроков выполнения работ.

Главы всех муниципалитетов Пензенской области получили указание взять на личный контроль строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов.