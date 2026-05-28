«Горводоканал» провел испытания с применением красителя

Работники ООО «Горводоканал» провели испытания водопроводных сетей с использованием красителя. Цель проверки — определить причины неприятного запаха в районе улицы Набережная реки Мойка. Специалисты обследовали системы в районах улиц Свердлова, Гоголя, Богданова, Калинина и Салтыкова-Щедрина.

В результате проверки были обнаружены признаки незаконного сброса неочищенных сточных вод в ливневый коллектор в частном секторе и вблизи промышленных предприятий. Такие нарушения связаны с несанкционированными врезками в ливневую канализацию.

Для определения технологических связей объектов с водовыпуском в водный объект использовался краситель Уранин А. Это безопасный органический краситель, который разлагается в воде в течение нескольких часов. Он предназначен для визуализации движения потоков воды и выявления протечек.

В ходе обследования схем водоотведения и канализации «Горводоканал» также выявил ряд частных и промышленных потребителей, сбрасывающих сточные воды без заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией.