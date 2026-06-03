Пензенская компания «Маяк-Техноцелл» отправила в зону СВО пятнадцатый гуманитарный конвой

Фото: Антон НИКИТИН.

Компания «Маяк-Техноцелл» и другие дочерние предприятия пензенского холдинга «Маяк» продолжают поддерживать российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. В этом месяце в новые регионы страны, а также Курскую область отправился уже пятнадцатый по счету гуманитарный конвой.

С самых первых дней СВО коллектив холдинга оказывает помощь бойцам, выполняющим задачи на передовой. В формировании гуманитарных грузов участвуют сотрудники предприятий, родственники военнослужащих и неравнодушные жители города. Очередной конвой вновь отправился к нашим землякам и их сослуживцам, находящимся на линии соприкосновения.

Как рассказал генеральный директор ООО «Маяк-Техноцелл» Владимир Васильевич Вдонин, в этот раз основной акцент был сделан на строительные материалы и оборудование, необходимое для обустройства новых позиций.

Фото: Антон НИКИТИН.

— Сейчас по всей линии соприкосновения идут перемещения подразделений, поэтому очень востребованы стройматериалы. Старые позиции приходят в негодность, бойцам приходится обустраиваться на новых местах. В этот раз мы везем большое количество строительных материалов, оборудование, генераторы, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения для армейской связи, — отметил руководитель предприятия.

В состав гуманитарного груза также вошли газовые баллоны, средства личной гигиены, одежда, продукты питания и медикаменты. По словам Владимира Вдонина, часть посылок традиционно собрали родственники бойцов.

— Люди передают домашние угощения, сладости, теплые вещи. Кто-то из бойцов просил доставить определенные лекарства, дополнить аптечки. Стараемся откликаться на каждую просьбу, потому что понимаем, насколько важна для ребят поддержка из дома, — подчеркнул он.

Особое внимание в этот раз уделили техническому оснащению подразделений. В зону СВО отправили мотоцикл и прицеп для перевозки боекомплектов и необходимых грузов. Кроме того, ранее по запросам военнослужащих были переданы емкости для питьевой и технической воды.

Фото: Антон НИКИТИН.

Всего в составе юбилейного конвоя — три автомобиля. Общий вес гуманитарного груза составил порядка 14 тонн.

В компании подчеркивают: работа по поддержке бойцов будет продолжена и дальше. Для сотрудников предприятий помощь участникам специальной военной операции давно стала не разовой акцией, а важной частью общей работы.

Фото: Антон НИКИТИН.

— Мы своих не бросаем. И будем помогать нашим ребятам столько, сколько потребуется. Сегодня им особенно важно знать, что дома о них помнят, ждут и поддерживают, — отметил Владимир Вдонин.