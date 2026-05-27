Губернатор назвал основную причину гибели людей на водоемах в Пензенской области

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Пензенской области обсудили меры по обеспечению безопасности граждан на пляжах. Губернатор Олег Мельниченко отметил, что муниципальные образования каждый год организуют пляжи, но формальный подход не позволяет увеличить число санкционированных мест отдыха, а наоборот, их становится меньше.

Глава региона выразил недовольство состоянием как «диких» пляжей, так и зон отдыха, организованных предпринимателями. Он подчеркнул, что на официальных пляжах часто отсутствуют спасательные посты и необходимый инвентарь, а экономия на безопасности приводит к трагедиям. Мельниченко призвал органы прокуратуры принять меры в отношении собственников, которые не обеспечивают безопасность на водоемах.

Губернатор также напомнил главам муниципалитетов о необходимости проведения рейдов по местам отдыха. Он отметил, что основной причиной гибели на воде является купание в несанкционированных местах в состоянии опьянения. Мельниченко призвал усилить профилактическую работу с гражданами и напомнил, что более 700 должностных лиц имеют право составлять административные протоколы.

Кроме того, Олег Мельниченко поручил региональному министерству образования и министерству физической культуры взять под особый контроль спортивные и оздоровительные лагеря для школьников, расположенные вблизи водоемов.