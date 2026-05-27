В Пензенской области завершается подготовка к летней оздоровительной кампании

Подготовка к летней оздоровительной кампании в Пензенской области завершается. Планируется, что в 2026 году будут задействованы различные типы детских оздоровительных учреждений, включая загородные, пришкольные и палаточные лагеря, а также лагеря труда и отдыха.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования Пензенской области Ларисы Казаковой, все лагеря, которые начнут работу 1 июня, уже получили все необходимые разрешения. Все обязательные работы, включая санитарную обработку и антитеррористические мероприятия, выполнены, а ранее выявленные недостатки устранены. Программа этого года будет разнообразной: предусмотрены смены для одаренных детей, активистов «Движения первых», военно-патриотической и спортивной направленности. В программу также включены профилактические и досуговые мероприятия.

Особое внимание уделяется организации лагерей труда и отдыха, которые помогают подросткам в ранней профориентации и трудовой адаптации.

Одним из важных объектов инфраструктуры станет круглосуточный лагерь «Юность», расположенный на базе филиала основной школы города Спасска в селе Абашево. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» здесь был проведен капитальный ремонт, модернизирован пищеблок, получена медицинская лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

Во время двух летних смен, запланированных на 29 июня — 12 июля и 16 июля — 29 июля, 64 подростка смогут бесплатно отдохнуть в лагере. Помимо образовательного и оздоровительного блоков, для них предусмотрена оплачиваемая трудовая деятельность по благоустройству территории.