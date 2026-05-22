Политика22 мая 2026 13:00

В Пензенской области начата работа по улучшению структуры регионального правительства

Соответствующий законопроект был рассмотрен на внеочередной 37-й сессии Законодательного Собрания, проведенной председателем Вадимом Супиковым
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Перед обсуждением проекта губернатор подчеркнул значимость дисциплины в органах власти, особенно в условиях спецоперации. Олег Мельниченко отметил, что ведется детальный анализ деятельности министерств, подписан указ об оценке эффективности, начата работа по улучшению структуры областного правительства.

Олег Мельниченко уточнил, что в рамках поправок к Уставу Пензенской области предлагается предоставить губернатору право возглавить правительство региона или учредить должность председателя. Также вводится должность заместителя губернатора, ответственного за организацию работы, связанной с СВО.

Депутаты поддержали изменения в главном правовом документе региона, а также новую редакцию Закона «О Правительстве Пензенской области».

Принятый нормативный акт обновляет структуру регионального правительства, порядок его формирования, уточняет полномочия губернатора и правительства, а также устанавливает процедуру взаимодействия правительства с губернатором, Законодательным Собранием, федеральными и региональными органами власти, а также с местным самоуправлением.