В области продолжается подготовка к XVI Всероссийскому сельскому Сабантую

В совещании приняли участие врио председателя Правительства Пензенской области Николай Симонов, заместитель министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов и режиссер праздника Ильнур Аглиуллин из Республики Татарстан.

Участники обсудили подготовку площадок: главной сцены, подворий, детской зоны, игровых и фудкорт-зон, осмотрели санаторий «Надежда», где разместятся артисты из Татарстана. Организаторы посетили площадку перед творческим центром «Родина» в Кузнецке, где пройдет концерт.

XVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 июня. Центром праздника станет село Малый Труёв, где соберутся жители из десяти муниципальных образований региона с татарским населением.

На Сабантуе будут организованы национальные подворья, демонстрирующие культуру народов Пензенской области. Гостей ждут выступления местных творческих коллективов, выставка народных промыслов и сельхозтехники, конные соревнования и национальная борьба кореш.