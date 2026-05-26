Мордовия признана лидером по производству органической продукции в России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации.

В столице России проходит III Всероссийский форум тружеников села, организованный Советом Федерации. Это важное событие для обсуждения ключевых вопросов развития сельских территорий и улучшения качества жизни сельского населения. Форум проходит на двух площадках: в Совете Федерации и Национальном центре «Россия». Участвуют более 1000 делегатов из всех регионов России, каждый из которых представляет свою фермерскую продукцию.

В программе форума: пленарное заседание с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, стратегические сессии, тематические круглые столы, финал Всероссийского конкурса «Земский почтальон», «Народная ярмарка» на Тверской площади и концерт Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут выступит с основным докладом.

Основные темы форума включают развитие сельских территорий, поддержку фермерства, обеспечение отрасли кадрами и другие актуальные вопросы.

Сегодня участникам форума вручили награды победителям конкурса на премию за достижения в развитии органической продукции. Лидером по объёму производства органической продукции в России стала Мордовия. Награды победителям вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Глава Республики Мордовия Артём Здунов подчеркнул, что успех в этой области стал возможен благодаря слаженной работе команды и заботе о природе. Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать органическое производство, и республика ежегодно демонстрирует успехи: растёт число сертифицированных производителей, выпускаются уникальные продукты для детей раннего возраста, и Мордовия активно участвует в проекте «Органика детям».