Вячеслав Космачев проверил качество питания в детской больнице имени Филатова

Вячеслав Космачев пообщался с юными пациентами Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и их родителями, чтобы узнать их мнение о питании. Один из пациентов травматологического отделения сказал, что еда вкусная и разнообразная, а также что он чувствует себя хорошо.

В больнице на лечении находятся 450 пациентов с мамами, и их кормят четыре раза в день. Все пациенты отметили, что питание организовано на высоком уровне.

В больнице работает многоуровневая система контроля качества пищи. Врач-диетолог и медсестра рассчитывают меню и калорийность блюд. Министр лично попробовал еду и убедился в её качестве.

Космачев заявил, что будет усилен контроль за качеством продуктов. С 21 мая начала работу горячая линия по вопросам питания в больницах. По этому номеру можно сообщить о проблемах с питанием, и на основе этих сообщений будут проведены проверки.

Министр подчеркнул, что проверки будут проводиться во всех больницах области, а также будет пересмотрена работа с поставщиками продуктов. Цель — обеспечить высокое качество питания в медицинских учреждениях.