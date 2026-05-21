Артем Здунов провел встречу с представителями органов местного самоуправления

21 мая в Доме Республики прошло заседание общего собрания членов Ассоциации, которая объединяет муниципалитеты различных уровней и способствует межмуниципальному сотрудничеству. В мероприятии приняли участие Глава РМ Артём Здунов, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев и руководитель Администрации Главы РМ Булат Хайрутдинов.

Основной темой обсуждения стала семейная и демографическая политика, которая является приоритетом для всех уровней власти. Артём Здунов подчеркнул важность этой темы, отметив, что Президент России назвал народосбережение основой развития страны.

За последние пять лет в Мордовии на 13% увеличилось количество многодетных семей, их теперь более 8 тысяч. Глава республики призвал муниципалитеты создавать комфортные условия для семей с детьми.

Многодетность должна стать нормой для общества. В республике реализуется широкий спектр мер поддержки семей. Одна из них — региональная программа предоставления квартир по договорам найма для семей с детьми, работающих в бюджетной сфере, с возможностью выкупа. Программа действует в Саранске и Рузаевке, а Правительство поручено подключить к ней муниципалитеты Атяшевского, Чамзинского, Торбеевского и Ковылкинского районов.

Также в республике активно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». С начала его реализации благоустроено 312 дворов и 96 общественных пространств на сумму более 1,5 млрд рублей. В этом году запланировано благоустройство 33 общественных территорий.

Виктор Нефедов, председатель Ассоциации, выступил с докладом о поддержке семей с детьми в муниципальных образованиях. В Мордовии накоплен большой опыт поддержки, включающий системные выплаты, бесплатное питание в школах, льготы по налогам и другие меры.

Владимир Быков, глава городского округа Саранск, рассказал о внедрении семейно-ориентированного подхода в муниципалитете. Востребованным стал сервис городского семейного такси, а также планируется увеличить автопарк семиместных машин.

Константин Николаев, глава Атяшевского района, поделился опытом работы районного ЗАГСа, который организует креативные регистрации браков. Валентина Дмитриева, глава Ичалковского района, рассказала о семейноцентричном подходе на предприятиях АПК.

На заседании состоялось награждение представителей органов местного самоуправления. Благодарностью Президента РФ были отмечены Наталья Жевлакова, заместитель главы Старошайговского района, и Тамара Селякина, глава Гузынского сельского поселения.