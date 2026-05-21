Губернатор прокомментировал итоги работы в рамках Дней Пензенской области в Совете Федерации РФ

Одной из ключевых тем стало развитие онкологической помощи. Мельниченко отметил, что благодаря поддержке Совета Федерации и Валентины Матвиенко ранее был реализован проект по строительству лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера, позволяющий проводить раннюю диагностику рака. Для эффективного лечения необходим новый хирургический корпус с современными операционными, инициатива которого была одобрена и включена в постановление.

Еще одной важной темой стало устранение экологического ущерба. Губернатор сообщил, что запасы химического оружия ликвидированы, но накопленный вред требует принятия мер. Предложенные меры по модернизации очистных сооружений Пензы, строительству школы в микрорайоне Лугометрия и путепровода в районе Ерик, Транспортная, Горбатов переулок также получили поддержку сенаторов.

Мельниченко подчеркнул необходимость ускорения строительства путепровода, который является стратегическим направлением. За время его работы в регионе построено семь школ, включая крупнейшую в Приволжском федеральном округе школу на 2,5 тысячи мест в Город Спутник. Губернатор отметил важность своевременного строительства новых учебных заведений для предотвращения обучения во вторую смену.

В сфере здравоохранения приоритетом стало восстановление первичного звена, включая строительство 224 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий за последние пять лет. Губернатор отметил проблему нехватки медицинских кадров и сообщил о планах увеличить целевой набор в медицинский институт Пензенского госуниверситета, чтобы закрыть дефицит в ближайшие годы.