Состоялась рабочая встреча Олега Мельниченко и Валентины Матвиенко

Губернатор Олег Мельниченко доложил Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о работе в рамках Дней Пензенской области в СФ. Матвиенко поблагодарила Мельниченко за проделанную работу и выразила удовлетворение результатами, отметив положительные впечатления членов комитетов.

В рамках Дней Пензенской области в Совете Федерации были рассмотрены важные для региона вопросы на заседаниях шести комитетов: по федеративному устройству, экономической политике, аграрно-продовольственной политике, социальной политике, науке, образованию и культуре, а также по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Глава реиона также принял участие в парламентских слушаниях по реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что внимательно следит за развитием региона, отметив устойчивый рост валового регионального продукта и индекса промышленного производства. По многим показателям Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и России. В регионе активно развивается сельское хозяйство.

Она также отметила важность мер поддержки семей, которые требуют времени для достижения результатов.

Матвиенко высоко оценила проработку вопросов, представленных Пензенской областью в Совет Федерации.

Проект постановления Совета Федерации о поддержке социально-экономического развития региона был согласован со всеми профильными комитетами.

Среди ключевых вопросов, включенных в проект постановления, – строительство нового хирургического корпуса Пензенского областного онкологического диспансера, ликвидация накопленного экологического вреда в районе Леонидовки и реконструкция очистных сооружений областного центра.

Также в проект включены меры по опережающему финансированию реконструкции автодороги на улице Ерик и строительства школы в микрорайоне Лугометрия в Пензе.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на проекте строительства нового хирургического корпуса онкодиспансера, отметив, что это следующий этап в развитии онкологической службы региона. Он выразил благодарность за поддержку строительства лабораторно-диагностического корпуса и подчеркнул важность выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Валентина Матвиенко подытожила, что вопрос строительства хирургического корпуса должен быть решен окончательно.