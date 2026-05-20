Олег Мельниченко представил проекты развития мебельного кластера и транспортной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко выступил на расширенном заседании Комитета по экономической политике, отметив положительные тенденции в экономике региона.

За последние пять лет валовой региональный продукт вырос на 15%, достигнув 812 миллиардов рублей. Ожидается, что к 2028 году ВРП превысит триллион рублей. Промышленность составляет четверть ВРП и обеспечивает 44% налоговых поступлений.

Пензенская область является лидером мебельной промышленности России с более чем 200 мебельными предприятиями. Производство мебели увеличилось на 116%, в то время как по стране в целом этот показатель составляет 93%. Регион производит 12% всей российской мебели и занимает первое место в Приволжском федеральном округе по выпуску корпусной мебели.

Экспорт мебели в страны СНГ с 2022 по 2025 год вырос на 40% до 2,7 миллиарда рублей. Основные покупатели – Казахстан (51%) и Беларусь (37%), а также Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан и Таджикистан.

С 2025 года в регионе начнет работать крупный инвестор – холдинг «Ультрадекор», который реализует проект строительства завода по производству ДСП и ЛДСП с объемом инвестиций 12 миллиардов рублей. Пензенская область предоставляет участок, налоговые льготы и часть инфраструктуры.

Запуск завода создаст замкнутую технологическую цепочку, снижая себестоимость мебели на 10–15% и повышая ее конкурентоспособность. Губернатор отметил необходимость технологического присоединения к электроснабжению.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Иван Абрамов поддержал инициативу губернатора и призвал решить вопрос технологического присоединения. Также было предложено опережающее финансирование реконструкции путепровода в Пензе.

Работы по реконструкции финансируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с перераспределением средств для завершения проекта на год раньше. Представители Минтранса и Федерального дорожного агентства поддержали губернатора, отметив высокие показатели дорожной деятельности в регионе.