Игорь Руденский: «Работаем в интересах людей, во имя России»

Фото: личный архив депутата.

«Я живу в России, верю в нее и работаю на ее благо. Уверен в нашей будущей победе», — с этих слов депутат Государственной Думы восьмого созыва, член комитета по аграрным вопросам Игорь Руденский начал разговор о себе, работе в парламенте и встречах с избирателями. А еще он рассказал, как депутаты помогают обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Неожиданный поворот судьбы: Пензенская область стала родным домом

«Если бы тридцать лет назад мне сказали, что Пензенская область станет для меня родной, что я буду здесь работать, а потом отстаивать интересы региона в Государственной Думе, радоваться каждому достижению и переживать за трудности, я бы не поверил. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы».

Встреча, изменившая жизнь. Начало пути в аграрном секторе

Полюбить Пензенскую область мне помог бывший губернатор Василий Кузьмич Бочкарев. Мы познакомились в 1998 году. Тогда я руководил строительной фирмой в Москве — мы строили жильё и социальные объекты в разных регионах, в том числе и в Пензенской области, но оставаться здесь я не планировал.

Но я увидел, как новый губернатор с первых дней энергично берётся за развитие области, приглашает инвесторов, заражает своей верой. Устоять было невозможно. Я услышал от него: «Нельзя, чтобы земля зарастала бурьяном. Будем поднимать сельское хозяйство». Он верил, что сельское хозяйство станет двигателем экономики региона — и этой верой зарядил меня.

Мне захотелось немедленно взяться за дело. Я решил сменить профессию и возглавить агропромышленный холдинг «Пензахлебопродукт», который объединил сельхозпредприятия и переработку. Нам выделили земельные участки, доверив развитие агропромышленного комплекса. «У вас получится», — напутствовал губернатор. Так с его лёгкой руки я стал аграрием.

Первые шаги и преодоление трудностей

Мы разработали проекты и построили два современных мукомольных завода. Начали модернизировать хлебозаводы.

С землей было сложнее. К концу 80-х — началу 90-х многие хозяйства развалились. Но Бочкарев ставил задачу: не просто поднять сельское хозяйство, а сделать его рентабельным, дать людям работу и достойную зарплату, чтобы молодежь оставалась на селе. Кто помнит то время, понимает, как нереально это звучало. Но он не просто ставил задачи — он знал, как их решать, и сам в них верил.

Вместе со специалистами мы внедряли новые технологии на полях и на производстве. За полтора года мы вложили в развитие области серьезные средства. Губернатор следил за каждым шагом. Именно тогда я понял: нельзя сделать сельскохозяйственный «оазис» в одной отдельно взятой области. Экономика — это система связанных звеньев. Чтобы сельское хозяйство стало рентабельным и конкурентным, нужна государственная поддержка и грамотное законодательство.

Путь в Думу и работа для экономики страны и области

Баллотироваться в Госдуму в 1999 году меня уговорил Василий Кузьмич Бочкарев. Он объяснил: депутатский мандат даст возможность привлекать в область федеральные инвестиции. 19 декабря 1999 года я стал депутатом Госдумы третьего созыва.

Я навсегда почувствовал ответственность перед областью. И по сей день работаю в Думе так, чтобы быть максимально полезным региону и людям.

За время работы в Госдуме я был членом, заместителем председателя, а затем и председателем комитетов по бюджету и налогам, по строительству и земельным отношениям, по экономической политике. Мне удалось инициировать принятие более 50 законопроектов, важных для экономики и социальной сферы. Как экономист, я понимал: без вывода села из кризиса конца 90-х мы не получим ни двигателя экономики, ни продовольственной безопасности.

Напомню: доля сельского хозяйства в ВВП страны упала с 15,4% в 1990 году до 6,5% в 1997-м. Инвестиции сократились в шесть раз. Кредиты давали только короткие, а сельское хозяйство требует длинных денег. Рентабельность рухнула.

Поэтому считаю важным, что вместе с коллегами мы разработали и приняли несколько ключевых законов. Первый — «О финансовом оздоровлении сельхозтоваропроизводителей». Он позволил реструктуризировать долги аграриев. Потом ввели единый сельхозналог, дали льготные кредиты под 2-3% годовых, навели порядок со страховыми платежами для предпринимателей, создали систему госзакупок и общероссийский сайт госзакупок.

В 2016 году у меня появилась возможность полностью уйти в сельское хозяйство — «на землю». Я начал работать в Башмаковском и Белинском районах. За эти годы мы сильно увеличили мощности и площади: сегодня более 18 тысяч гектаров — под пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою и сахарную свеклу.

В 2021 году жители области вновь избрали меня в Думу. Сегодня моя задача — помогать аграриям и развитию села уже через законы и государственные программы.

Новая жизнь на земле: от столицы до Башмаково

Моим главным единомышленником стал старший сын. Если бы десять лет назад мне сказали, что состоявшийся москвич с двумя высшими образованиями бросит столицу, переедет в Башмаково и перевезет туда семью, я бы не поверил.

А сегодня там растут трое моих внуков. Сын с головой ушел в производство, быстро осваивает и внедряет новые технологии. У него отлично получается.

Увидев его успехи, я занялся картофелеводством. В Белинском районе у нас под картофель — 500 гектаров. Мы не побоялись поднять даже заброшенные участки. Все поля оснащены современными системами полива, урожайность — до 400 центнеров с гектара.

В селе Ширяево Белинского района построили современный логистический центр. Шесть картофелехранилищ на 18 тысяч тонн, технологическая галерея с голландской линией сортировки и упаковки — 12,5 тонны в час. Наш картофель берут крупные сетевые компании. И главное — появились новые рабочие места для сельчан.

Сельское хозяйство: от «черной дыры» к драйверу экономики

За последние годы в сельском хозяйстве произошли серьезные и добрые перемены. Оно перестало быть «черной дырой», как его называли раньше, и стало настоящим мотором экономики. Инвесторы приходят в отрасль. Россия из импортера зерна превращается в экспортера. Государственная политика сделала сельское хозяйство по-настоящему эффективным.

Проблемы, которые требуют решения

Но, работая на земле, я вижу: проблем по-прежнему много. Рекордные урожаи оборачиваются падением цен. Затраты на технику, удобрения, топливо растут быстрее, чем цены на продукцию. Экспортные пошлины бьют по доходам. Малые хозяйства с трудом получают кредиты — даже льготные, а с высокой ключевой ставкой долгосрочного финансирования практически нет.

И, конечно, инфраструктура села. Дороги, газ, вода, школы, детские сады, дома культуры, больницы. И еще нужны грамотные, думающие специалисты. А чтобы они поехали на село, там надо создать человеческие условия.

Как человек, проработавший в политике много лет, я понимал: менять ситуацию нужно через законы, через федеральные программы, через инвесторов и крупные инфраструктурные проекты. Поэтому в 2021 году принял предложение врио губернатора Олега Мельниченко войти в команду региона и снова баллотироваться в Думу. Жители области поддержали.

Работа в комитете по аграрным вопросам

В Думе я с большим интересом вернулся в комитет по аграрной политике. Последние пять лет мы работали над развитием АПК и сельских территорий.

Что удалось сделать:

- «Росагролизинг» снизил ставки до 6–12% годовых — техника для села стала доступнее.

- Добились приоритетного финансирования программ по возвращению в оборот заброшенных земель и развитию мелиорации.

- Запустили грантовую программу «Агромотиватор» — для участников и ветеранов СВО, кто хочет вести свое дело на селе.

- Упростили требования к малым хозяйствам, убрали двойное налогообложение для членов кооперативов. И главное — законодательно защитили единственное жилье фермера от продажи за долги.

- Решили вопрос с сельским туризмом: теперь фермеры могут официально принимать гостей и размещать их.

- При подготовке бюджета на 2026–2028 годы настояли на увеличении денег на программу «Комплексное развитие сельских территорий», на льготные кредиты и на транспортировку сельхозпродукции.

Продовольственная безопасность и качество жизни на селе — одни из главных приоритетов Народной программы Единой России, которую мы принимали в 2021 году по наказам граждан. Несмотря на санкции и СВО, мы близки к выполнению. Пензенская область — живое тому доказательство.

Инвестиции и рост Пензенской области

Одна из главных задач стратегии развития области до 2035 года — привлечение инвестиций. Это новые заводы и рабочие места.

Несмотря на все трудности, экономика региона растет. Успешно запускаются новые производства. То, что бизнес вкладывается в расширение, говорит о здоровом климате в регионе.

Власти постоянно улучшают областные законы для инвесторов. Ремонтируются дороги, строятся развязки, обновляются коммунальные сети, приходит газ. Это результат настоящего партнерства государства и бизнеса. Без него таких успехов не добиться.

Показательный факт: Пензенская область вошла в число регионов с устойчивым ростом валового регионального продукта. За пять лет, с 2021-го, ВРП вырос более чем на 15% и к концу 2025 года превысил 812 миллиардов рублей.

Общество и государство: мы вместе

За последние пять лет страна сильно изменилась. Мы сплотились вокруг главного: жить в свободной, независимой, сильной России, беречь свою историю и память, отстаивать право на мирную жизнь. Те, кто хотел расколоть наше общество, просчитались.

У нас, в Пензенской области, под руководством губернатора Олега Мельниченко все пять лет выполняли Народную программу. Вместе — от депутатов до простых граждан. Каждый отвечает за развитие страны и своей малой родины.

Я всегда помню о тех, кого представляю в Думе. За пять лет ко мне пришло более тысячи человек. Я стараюсь вникнуть в каждую проблему и помочь. Мои приоритеты неизменны: дети, пожилые люди, те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. И, конечно, участники СВО и их семьи. Это наш долг. И святая обязанность.