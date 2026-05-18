«Ночь музеев» в Пензенской области прошла с размахом

К мероприятиям присоединилось Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Свои программы представили Пензенский литературный музей, музей А.И. Куприна, музей А.Н. Радищева, музей-усадьба В.Г. Белинского и Культурный центр «Белинский».

Генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева обратилась к гостям с приветственным словом: «Музей объединяет множество людей. Одни занимаются хранением экспонатов, другие – экспозиционной деятельностью, созданием выставок или организацией мероприятий. Все они ежедневно стараются сделать ваше посещение интересным».

В Пензенском литературном музее гости ознакомились с экскурсиями по Соборной площади и постоянной экспозиции, посвященными истории Пензенского края. Для детей подготовили программу о пионерии. Студенты и преподаватели Пензенского музыкального колледжа им. А.А. Архангельского выступили с концертом. Также гости увидели выставки «Сцены народной жизни» с гравюрами и литографиями русских и европейских художников и «Невидимые нити», где были представлены работы Репина, Серова, Васнецова и других мастеров рубежа XIX-XX веков. В рамках мероприятия кандидат культурологических наук Лариса Рассказова прочитала лекцию об усадьбе Грабовка и дворянском роду Устиновых. Краевед Екатерина Бурякова представила книгу «Дилигенские. Отражение эпохи» о династии священников, учителей, врачей, языковедов и инженеров.

В музее А.Н. Радищева прошла музейная программа «Мемориальные иконы храма Преображения Господня: связь времен и поколений». В храме XVIII века гости познакомились с уникальными иконами и фресками. Затем состоялась интерактивная программа «Небылицы в лицах» на основе выставки из Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева, где участники вспомнили народные обычаи и сказки. Желающие приняли участие в мастер-классе «Ароматы эпохи» и создали парфюмерную композицию, связанную с жизнью Радищева. Вечер завершился театрализованной программой «Жизнь в Верхнем Аблязове: дворянская культура и крестьянская мудрость», включавшей игры и бал.

В музее А.И. Куприна подготовили театрализованную программу «Детские истории» по экспозиции музея. Посетители узнали о детстве Александра Куприна в Наровчате и о детстве его дочерей в Гатчине. Мероприятия продолжились в Купринском саду, где на интерактивной площадке «Гатчинские истории» выступила Елизавета Морицевна с рассказом о жизни и творчестве писателя в Гатчине.

В музее-усадьбе В.Г. Белинского прошла театрализованная экскурсия «По милу хорош». Знакомство с семьей Белинского состоялось через письма, воспоминания и «Записки» М.И. Храмовой. В Культурном центре «Белинский» провели этнографический квиз о народах «Чембарского края», а также организовали встречу с Николаем Пиксиным, который занимается возрождением мордовского села Даньшино. Помимо этого, в центре работала фотовыставка члена Союзов фотохудожников и журналистов России Бориса Тишулина.

Также к акции присоединился Пензенский краеведческий музей и его отделы. В рамках «Ночи музеев» открылись несколько выставок.

В Пензенском краеведческом музее начала работу выставка «Древности земли Берестейской», а в Новом здании музея – выставка «Не штыком единым… Смекалка, творчество, поддержка близких – победный арсенал русского духа». Там же прошло традиционное чествование дарителей. В Музее В.О. Ключевского открылась выставка «Улиц столичных краса» и состоялся квест «Тайны историка Ключевского». В Музее народного творчества открылась выставка «Родной код: расшифровка народного костюма», а также прошло кукольное действо по стихам Самуила Маршака «Два лодыря».

Кроме того, в Музее народного творчества для посетителей провели мастер-классы по чеканке, росписи по ткани, лепке глиняных петушков, изготовлению имбирных пряников и украшений из эпоксидной смолы. Здесь же гости смогли попробовать крапивный хлеб. В Музее И.Н. Ульянова открылась выставка «Настольные игры прошлых веков» и прошли лекции о чувашском народном костюме, народных весенних праздниках, а также о народных песнях и инструментах.

Для посетителей провели и ряд интерактивных мероприятий. В Пензенском краеведческом музее состоялись квиз «Народы России» и театрализованное мероприятие «На облаке белом к нам сказка плывет» по мотивам народных сказок русских, мордвы, чувашей и татар. В Новом здании музея организовали интерактивную экскурсию «Проверь примету: обереги защитников Отечества» и интерактивно-познавательное мероприятие для детей «Солдатскими тропами в сказку». Также здесь прошла творческая акция «СВЯЗЬ – ПЕНЗА!» с мастер-классом по изготовлению куклы из лыка и концертом живой музыки, а также акция «Письмо для героя». В Пензенском краеведческом музее провели занятие «О чем рассказывает каменная книга», посвященное окаменелостям. В Музее И.Н. Ульянова читали сказки Степана Писахова «Не любо – не слушай» и Бориса Шергина «Волшебное кольцо». Кроме того, для гостей организовали вечернюю экскурсию по средневековому памятнику археологии «Золотаревское городище».

Помощь в проведении акции в Музее народного творчества оказали активисты Первичного отделения «Движения Первых» Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

Свои двери в «Ночь музеев» для посетителей открыла и Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого. На церемонии открытия выступили директор галереи Кирилл Застрожный и фольклорный ансамбль «Верея». В рамках акции для гостей провели беспроигрышную лотерею. В сквере перед входом работал творческий проект «Арт-фото сушка», где можно было приобрести, обменять или получить в дар работы молодых пензенских художников и фотографов. Также состоялись обзорные экскурсии по основной экспозиции, где гости познакомились с историей одного из старейших художественных музеев страны и увидели выдающиеся произведения мирового и отечественного искусства. В галерее провели мастер-класс по созданию обережной куклы «Желанница». Кроме того, на программе «Игры, в которые играли наши бабушки» участники водили хороводы, играли в «Малечину-калечину», «плетень» и «Змею», а также соревновались в скороговорках и считалках. На выставке «Тайны Древнего Египта» гости знакомились с повседневной жизнью древних египтян и точными копиями археологических шедевров. Также директор галереи Кирилл Застрожный провел ночную экскурсию с фонариками для гостей.

Музей одной картины им. Г.В. Мясникова представил лекцию «Через тернии к славе. Женщины-художницы». Гостям рассказали о женщинах-живописцах, которые, несмотря на запреты, смогли преодолеть барьеры и оставить след в истории искусства.

В Губернаторском доме в рамках «Ночи музеев» состоялось открытие персональной выставки студентки Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого Анастасии Гололобовой «Палитра Русской Земли», где были представлены 98 работ. Кроме того, для гостей прошла беседа-викторина с загадками и пословицами о традициях и родной земле, а также экскурсия по выставке «Народу-победителю – слава!», где представили более 70 работ из фондов галереи, включая произведения художников-фронтовиков. Для юных посетителей организовали мастер-класс «Любимые русские сказки» по мотивам сказки «По щучьему велению» и мастер-класс «Кругом родные все места…» по изображению родного края.

Также к акции присоединился Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда». «Ночь музеев» здесь посвятили Михаилу Булгакову, в честь 135 лет со дня рождения и 60 лет с момента первой публикации романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва», а также Всеволоду Мейерхольду.

Днем в музейной экспозиции прошла лекция «Два Мастера: дружба, которой не было». Гостям рассказали о сложных взаимоотношениях Мейерхольда и Булгакова, общих чертах в их судьбах, а также о том, как много жизненных вопросов описано в романе «Мастер и Маргарита». Вечером в зрительном зале состоялся литературный вечер «Мастер и Муза: история любви Вс. Мейерхольда и Зинаиды Райх сквозь призму романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».