XV Международный фестиваль «Джаз Май Пенза» состоится в эти выходные

XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз Май Пенза» пройдет 16-17 мая в Пензе. Мероприятие соберет на площадках «Пензаконцерта» лучших джазовых исполнителей России. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Концерты состоятся в киноконцертном зале «Пенза» и на Юбилейной площади. В программе — насыщенная культурная часть.

Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов отметил, что фестиваль дает жителям и гостям города возможность насладиться живой музыкой и стать частью культурного события.

16 мая с 12:00 до 18:00 на открытой сцене пройдет шестичасовой джазовый марафон. Он начнется с выступления детских коллективов, в которых примут участие юные музыканты из Пензы, Заречного и Саратовской области. Затем выступят студенческие ансамбли и известные коллективы из Пензы, Заречного и Самары. Среди них — городской муниципальный оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы, инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд», эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» и вокально-инструментальный ансамбль «Стиль» из Самары.

В 14:00 в Органном зале филармонии состоится мастер-класс «Как звучать джазово, если вы владеете только академическим, народным или эстрадным вокалом». Его проведет эстрадно-джазовая певица и преподаватель Ольга Козелкова.

В 18:00 в киноконцертном зале выступят диксиленд «Волжский бриз» и Самарский духовой оркестр. Музыканты исполнят джазовые стандарты, импровизации и композиции в стиле советского джаза. Билеты на концерт можно приобрести по программе «Пушкинская карта».

17 мая с 12:00 на открытой сцене продолжится джазовый марафон. В нем примут участие детские и студенческие коллективы, а также джазовые ансамбли из Пензы, Самары и Тольятти. Среди них — «Кофе-джаз», фанки-бэнды из Пензы, «КвартОли-бэнд», «Джульетта любит лето», «Резонанс» и «KontrabuzzZ».

В 12:30 в Органном зале пройдет мастер-класс «Вокал и инструментал: разные подходы к импровизации». Его проведут Ирина Одуло и Юлия Землянская.

В 18:00 в киноконцертном зале выступит Дмитрий Носков, известный как «русский Фрэнк Синатра». Музыкант выйдет на сцену с симфоническим оркестром под управлением Вячеслава Филиппенкова. Билеты на концерт также доступны по программе «Пушкинская карта».

На Юбилейной площади будут организованы интерактивные зоны, фотозоны, инсталляции, фудкорты и выставка-продажа продукции пензенских мастеров.