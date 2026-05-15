Вице-премьер РФ высоко оценил потенциал Пензенской области

Представители ведущих пензенских компаний, ориентированных на расширение рынков сбыта, представили свои достижения и экспортные возможности. Среди них – производители мебели «Мебелони» и BTS, компании «Бундекс» и NewMix, выпускающие сухие строительные смеси, а также «Дудорс», специализирующийся на дверях скрытого монтажа.

Также свои разработки продемонстрировал «Кузнецкий технопарк» группы компаний «ФомЛайн», производящий матрасы, ортопедические подушки, независимые пружинные блоки и комплектующие для мебели.

Хуснуллин высоко оценил качество продукции, инвестиционный потенциал и промышленную активность Пензенской области. Его впечатления поддержал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, также посетивший стенд региона.

В рамках инвестиционного трека форума Пензенская область представила зарубежным инвесторам пять перспективных проектов, включая строительство пятизвездочной гостиницы, конгрессно-выставочного центра, распределительного центра, завода по производству мебельной фурнитуры и реставрацию усадьбы Голицыных.